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Союз биатлонистов России презентовал медали Кубка Содружества и Кубка России

Союз биатлонистов России презентовал медали Кубка Содружества и Кубка России
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Пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР) представила медали, которые в сезоне-2024/2025 будут вручаться победителям и призёрам Альфа-Банк Кубка Содружества и Альфа-Банк Кубка России.

Фото: Пресс-служба СБР

Награды сделаны в Златоусте художниками мастерских декоративно-прикладного искусства «Лик». Медали за первое место покрыты 24-каратным золотом.

В пятницу, 22 ноября, первые комплекты медалей были вручены победителям и призёрам спринтерских гонок в рамках второго этапа Альфа-Банк Кубка Содружества, который проходит в Ханты-мансийске. Награды получили Тамара Дербушева, Кристина Резцова и Светлана Миронова у женщин, а также Эдуард Латыпов, Даниил Серохвостов и Карим Халили, ставшие призёрами в мужской гонке.

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