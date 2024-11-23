«Гениальный ход!» Савелий Коростелёв — о финише Серохвостова и Халили на «цу-е-фа»

Лыжник Савелий Коростелёв прокомментировал инцидент между биатлонистами Даниилом Серохвостовым и Каримом Халили на финишной прямой на Кубке Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ). Представители клуба «БК Профински» на «цу-е-фа» разыграли первое место. Спор выиграл Халили, он первым и пересёк финишную черту.

«Парни – красавчики! Это же коммерческий старт, который проходил не под эгидой СБР и не был жёстко регламентирован. Можно было творить любую ересь, которая им в голову взбредёт. Возможно, после того, что устроили ребята, лига регламентирует подобные вещи, но то, что случилось сейчас – просто пальчики оближешь. Они привлекли к этому старту массу внимания, они всё равно заняли первое и второе место, они по-дружески поделили призовые, да ещё и командой выиграли. На мой взгляд, это гениальный ход! Я не понимаю тех, кто говорит – нам хотелось посмотреть нормальный финиш. Да у парней 40 гонок в сезоне будет – насмотритесь ещё», — сказал Коростелёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.