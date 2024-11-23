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Динара Смольская победила в гонке преследования на втором этапе Кубка Содружества

Белорусская биатлонистка Динара Смольская одержала победу в гонке преследования на втором этапе Кубка Содружества сезона-2024/2025, который проходит в Ханты-Мансийске. Спортсменка преодолела дистанцию за 29.33,7, она допустила два промаха.

Второе место заняла россиянка Анастасия Гришина с одним промахом (отставание от победительницы 10,6 секунды). Тройку призёров замкнула Виктория Сливко (один промах, +30,5).

Биатлон. Кубок Содружества — 2024/2025, 2-й этап, Ханты-Мансийск. Гонка преследования 10 км. Женщины: