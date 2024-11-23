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Динара Смольская победила в гонке преследования на втором этапе Кубка Содружества

Динара Смольская победила в гонке преследования на втором этапе Кубка Содружества
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Белорусская биатлонистка Динара Смольская одержала победу в гонке преследования на втором этапе Кубка Содружества сезона-2024/2025, который проходит в Ханты-Мансийске. Спортсменка преодолела дистанцию за 29.33,7, она допустила два промаха.

Второе место заняла россиянка Анастасия Гришина с одним промахом (отставание от победительницы 10,6 секунды). Тройку призёров замкнула Виктория Сливко (один промах, +30,5).

Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2024/25. Этап 2, Ханты-Мансийск
Женщины. Гонка преследования 10 км
23 ноября 2024, суббота. 09:00 МСК
Окончено
1
Динара Смольская
Беларусь
29:33.7
2
Анастасия Гришина
Россия
+10.6
3
Виктория Сливко
Россия
+30.5

Биатлон. Кубок Содружества — 2024/2025, 2-й этап, Ханты-Мансийск. Гонка преследования 10 км. Женщины:

  1. Динара Смольская (Беларусь) — 29.33,7 (2 промаха).
  2. Анастасия Гришина (Россия) + 10,6 (1).
  3. Виктория Сливко (Россия) + 30,5 (1).
  4. Наталия Шевченко (Россия) + 37,2 (3).
  5. Кристина Резцова (Россия) + 43,0 (4).
  6. Виктория Метеля (Россия) + 47,1 (2).
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