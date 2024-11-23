Динара Смольская победила в гонке преследования на втором этапе Кубка Содружества
Поделиться
Белорусская биатлонистка Динара Смольская одержала победу в гонке преследования на втором этапе Кубка Содружества сезона-2024/2025, который проходит в Ханты-Мансийске. Спортсменка преодолела дистанцию за 29.33,7, она допустила два промаха.
Второе место заняла россиянка Анастасия Гришина с одним промахом (отставание от победительницы 10,6 секунды). Тройку призёров замкнула Виктория Сливко (один промах, +30,5).
Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2024/25. Этап 2, Ханты-Мансийск
Женщины. Гонка преследования 10 км
23 ноября 2024, суббота. 09:00 МСК
Окончено
1
Динара Смольская
Беларусь
29:33.7
2
Анастасия Гришина
Россия
+10.6
3
Виктория Сливко
Россия
+30.5
Биатлон. Кубок Содружества — 2024/2025, 2-й этап, Ханты-Мансийск. Гонка преследования 10 км. Женщины:
- Динара Смольская (Беларусь) — 29.33,7 (2 промаха).
- Анастасия Гришина (Россия) + 10,6 (1).
- Виктория Сливко (Россия) + 30,5 (1).
- Наталия Шевченко (Россия) + 37,2 (3).
- Кристина Резцова (Россия) + 43,0 (4).
- Виктория Метеля (Россия) + 47,1 (2).
Материалы по теме
Комментарии
- 23 ноября 2024
-
10:00
-
09:31
-
09:27
-
00:10
- 22 ноября 2024
-
15:25
-
14:12
-
12:59
-
12:42
-
12:17
-
11:57
-
11:45
-
11:22
-
11:08
-
09:57
-
00:12
-
00:01
- 21 ноября 2024
-
22:33
-
22:20
-
21:43
-
16:33
-
12:58
-
11:30
-
11:10
-
10:55
-
10:16
-
10:00
- 20 ноября 2024
-
23:46
-
20:57
-
17:35
- 18 ноября 2024
-
23:18
-
18:22
-
18:20
-
17:56
-
17:53
-
17:42