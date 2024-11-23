Дербушева возглавляет общий зачёт Кубка Содружества сезона-2024/2025, Сливко — вторая

Российская биатлонистка Тамара Дербушева возглавляет общий зачёт Кубка Содружества — 2024/2025. В общей сложности спортсменка набрала 530 очков. Её преимущество составляет 35 баллов от идущей на втором месте россиянки Виктории Сливко (495). Тройку сильнейших замыкает ещё одна представительница России Анастасия Шевченко (488).

Лучшая из белорусских биатлонисток, Динара Смольская, идёт на пятом месте в общем зачёте. На её счету 469 очков (61 балл отставания от Дербушевой).

Кубок Содружества, сезон-2024/2025. Общий зачёт, женщины:

Тамара Дербушева (Россия) — 530 очков. Виктория Сливко (Россия) — 495. Анастасия Шевченко (Россия) — 488. Кристина Резцова (Россия) — 485. Динара Смольская (Беларусь) — 469. Ирина Казакевич (Россия) — 464.