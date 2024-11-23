Динара Смольская возглавила зачёт пасьютов на Кубке Содружества — 2024/2025

Белорусская биатлонистка Динара Смольская вышла в лидеры зачёта пасьютов на Кубке Содружества — 2024/2025. В субботу, 23 ноября, спортсменка одержала победу в гонке преследования на втором этапе Кубка, который проходит в Ханты-Мансийске. В общей сложности на счету Смольской 212 очков.

У занимающей второе место россиянки Виктории Сливко 207 баллов. На третьем месте располагается Анастасия Шевченко, на счету которой 204 очка.

Кубок Содружества, сезон-2024/2025. Зачёт гонок преследования, женщины:

Динара Смольская (Беларусь) — 212 очков. Виктория Сливко (Россия) — 207. Анастасия Шевченко (Россия) — 204. Тамара Дербушева (Россия) — 200. Наталия Шевченко (Россия) — 199. Кристина Резцова (Россия) — 193.