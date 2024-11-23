Динара Смольская возглавила зачёт пасьютов на Кубке Содружества — 2024/2025
Белорусская биатлонистка Динара Смольская вышла в лидеры зачёта пасьютов на Кубке Содружества — 2024/2025. В субботу, 23 ноября, спортсменка одержала победу в гонке преследования на втором этапе Кубка, который проходит в Ханты-Мансийске. В общей сложности на счету Смольской 212 очков.
У занимающей второе место россиянки Виктории Сливко 207 баллов. На третьем месте располагается Анастасия Шевченко, на счету которой 204 очка.
Кубок Содружества, сезон-2024/2025. Зачёт гонок преследования, женщины:
- Динара Смольская (Беларусь) — 212 очков.
- Виктория Сливко (Россия) — 207.
- Анастасия Шевченко (Россия) — 204.
- Тамара Дербушева (Россия) — 200.
- Наталия Шевченко (Россия) — 199.
- Кристина Резцова (Россия) — 193.
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