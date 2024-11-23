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«Мощность ко мне пришла». Динара Смольская — о возвращении после родов

«Мощность ко мне пришла». Динара Смольская — о возвращении после родов
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Белорусская биатлонистка Динара Смольская прокомментировала победу в гонке преследования на втором этапе Кубка Содружества — 2024/2025, который проходит в Ханты-Мансийске.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2024/25. Этап 2, Ханты-Мансийск
Женщины. Гонка преследования 10 км
23 ноября 2024, суббота. 09:00 МСК
Окончено
1
Динара Смольская
Беларусь
29:33.7
2
Анастасия Гришина
Россия
+10.6
3
Виктория Сливко
Россия
+30.5

«Вчера старалась сохранить энергию, эмоции после четвёртого места. Была счастлива, что буду близко к лидерам. Сегодня даю волю эмоциям. На первом рубеже была какая‑то ошибка, скорее всего, по ветру, промах был вправо. На втором рубеже был очень досадный промах, который я должна была попасть. Я разозлилась и приняла решение, что буду атаковать на трассе.

Над техникой в этом году мало работала, больше над силовыми качествами, возвращением своего тела после родов. Мощность ко мне пришла, стараюсь её реализовать. Думаю, это более‑менее получилось», — приводит слова Смольской «Матч ТВ».

Напомним, в сентябре 2023 года Динара Смольская впервые стала мамой.

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