«Мощность ко мне пришла». Динара Смольская — о возвращении после родов

Белорусская биатлонистка Динара Смольская прокомментировала победу в гонке преследования на втором этапе Кубка Содружества — 2024/2025, который проходит в Ханты-Мансийске.
«Вчера старалась сохранить энергию, эмоции после четвёртого места. Была счастлива, что буду близко к лидерам. Сегодня даю волю эмоциям. На первом рубеже была какая‑то ошибка, скорее всего, по ветру, промах был вправо. На втором рубеже был очень досадный промах, который я должна была попасть. Я разозлилась и приняла решение, что буду атаковать на трассе.
Над техникой в этом году мало работала, больше над силовыми качествами, возвращением своего тела после родов. Мощность ко мне пришла, стараюсь её реализовать. Думаю, это более‑менее получилось», — приводит слова Смольской «Матч ТВ».
Напомним, в сентябре 2023 года Динара Смольская впервые стала мамой.
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