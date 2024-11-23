Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

СБР: дистанционная скорость лидеров на Кубке Содружества и ЧМ-2024 сопоставима

СБР: дистанционная скорость лидеров на Кубке Содружества и ЧМ-2024 сопоставима
Аудио-версия:
Комментарии

По информации аналитиков и тренерского штаба Союза биатлонистов России (СБР), дистанционная скорость лидеров у мужчин в спринтерской гонке Альфа-Банк Кубка Содружества была на уровне, показанном лучшими спортсменами на последнем чемпионате мира (7,1 — 7,5 м/c). Данными поделился в своём телеграм-канале пресс-атташе СБР Сергей Аверьянов.

Дистанционная скорость лидеров в спринте в рамках второго этапа Кубка Содружества:

  • Даниил Серохвостов — 7,4 м/с.
  • Эдуард Латыпов – 7,26 м/c.
  • Александр Корнев – 7,2 м/c.
  • Александр Логинов – 7,13 м/c.

Напомним, Латыпов победил в спринте с результатом 24.31,3, допустив два промаха на огневых рубежах. Серебряную медаль завоевал Даниил Серохвостов, отставший от победителя на шесть секунд при трёх промахах на стрельбище, а тройку призёров замкнул Карим Халили (+16,1), допустивший одну осечку в стрельбе.

Материалы по теме
Антон Смольский отметил Латыпова и Серохвостова в спринте на этапе Кубка Содружества
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android