СБР: дистанционная скорость лидеров на Кубке Содружества и ЧМ-2024 сопоставима

По информации аналитиков и тренерского штаба Союза биатлонистов России (СБР), дистанционная скорость лидеров у мужчин в спринтерской гонке Альфа-Банк Кубка Содружества была на уровне, показанном лучшими спортсменами на последнем чемпионате мира (7,1 — 7,5 м/c). Данными поделился в своём телеграм-канале пресс-атташе СБР Сергей Аверьянов.

Дистанционная скорость лидеров в спринте в рамках второго этапа Кубка Содружества:

Даниил Серохвостов — 7,4 м/с.

Эдуард Латыпов – 7,26 м/c.

Александр Корнев – 7,2 м/c.

Александр Логинов – 7,13 м/c.

Напомним, Латыпов победил в спринте с результатом 24.31,3, допустив два промаха на огневых рубежах. Серебряную медаль завоевал Даниил Серохвостов, отставший от победителя на шесть секунд при трёх промахах на стрельбище, а тройку призёров замкнул Карим Халили (+16,1), допустивший одну осечку в стрельбе.