«Не поверила». Анастасия Халили рассказала, почему не пробежала штрафной круг в спринте

Российская биатлонистка Анастасия Халили объяснила, почему не пробежала один штрафной круг во время спринтерской гонки на втором этапе Кубка Содружества, который проходит в Ханты-Мансийске. Из-за своей ошибки спортсменке добавили две штрафные минуты, в финишном протоколе она оказалась 36-й.

«Узнала об этом, только когда пересекла финишную черту, и то не поверила. Я финиширую и вижу звёздочку. Подхожу к нашим специалистам и спрашиваю почему. Мне сказали, что я не докрутила круг. Я быстро побежала в вакс‑кабину синхронизировать часы с телефоном, захожу в приложение и не верю своим глазам. Действительно, я не проехала один штрафной. Не понимаю, как это случилось. Была уверена, что пробежала два круга.

Может, бремя жёлто‑красной майки так обрушилось на меня. Конечно, я выхожу на гонки и хочу бороться. Я очень настраивалась на борьбу и победу, и, может, это сыграло со мной злую шутку», — приводит слова Халили «Матч ТВ».