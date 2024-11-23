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«Не поверила». Анастасия Халили рассказала, почему не пробежала штрафной круг в спринте

«Не поверила». Анастасия Халили рассказала, почему не пробежала штрафной круг в спринте
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Российская биатлонистка Анастасия Халили объяснила, почему не пробежала один штрафной круг во время спринтерской гонки на втором этапе Кубка Содружества, который проходит в Ханты-Мансийске. Из-за своей ошибки спортсменке добавили две штрафные минуты, в финишном протоколе она оказалась 36-й.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2024/25. Этап 2, Ханты-Мансийск
Женщины. Спринт 7.5 км
22 ноября 2024, пятница. 09:00 МСК
Окончено
1
Тамара Дербушева
Россия
22:07.9
2
Кристина Резцова
Россия
+5.7
3
Светлана Миронова
Россия
+6.0

«Узнала об этом, только когда пересекла финишную черту, и то не поверила. Я финиширую и вижу звёздочку. Подхожу к нашим специалистам и спрашиваю почему. Мне сказали, что я не докрутила круг. Я быстро побежала в вакс‑кабину синхронизировать часы с телефоном, захожу в приложение и не верю своим глазам. Действительно, я не проехала один штрафной. Не понимаю, как это случилось. Была уверена, что пробежала два круга.

Может, бремя жёлто‑красной майки так обрушилось на меня. Конечно, я выхожу на гонки и хочу бороться. Я очень настраивалась на борьбу и победу, и, может, это сыграло со мной злую шутку», — приводит слова Халили «Матч ТВ».

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