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«Сегодня будет мясо». Серохвостов — о гонке преследования на 2-м этапе Кубка Содружества

«Сегодня будет мясо». Серохвостов — о гонке преследования на 2-м этапе Кубка Содружества
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Российский биатлонист Даниил Серохвостов прокомментировал информацию, что дистанционная скорость лидеров у мужчин в спринтерской гонке Альфа-Банк Кубка Содружества была на уровне, показанном лучшими спортсменами на последнем чемпионате мира (7,1 — 7,5 м/c). Скорость Даниила в спринтерской гонке второго этапа Альфа-Банк Кубка Содружества составила 7,4 м/с.

«Сегодня будет мясо», — написал Серохвостов в комментарии к посту телеграм-канала главы пресс-службы СБР.

Напомним, Латыпов победил в спринте с результатом 24.31,3, допустив два промаха на огневых рубежах. Серебряную медаль завоевал Даниил Серохвостов, отставший от победителя на шесть секунд при трёх промахах на стрельбище, а тройку призёров замкнул Карим Халили (+16,1), допустивший одну осечку в стрельбе.

Сегодня, 23 ноября, в рамках второго этапа Кубка Содружества мужчины определят сильнейшего в гонке преследования.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2024/25. Этап 2, Ханты-Мансийск
Мужчины. Гонка преследования 12.5 км
23 ноября 2024, суббота. 12:00 МСК
Не началось
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