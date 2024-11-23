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Даниил Серохвостов стал победителем гонки преследования на 2-м этапе Кубка Содружества

Даниил Серохвостов стал победителем гонки преследования на 2-м этапе Кубка Содружества
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Российский биатлонист Даниил Серохвостов одержал победу в гонке преследования на 12,5 км в рамках второго этапа Альфа-Банк Кубка Содружества, который проходит в Ханты-Мансийске. Он преодолел дистанцию за 33.32,1 секунды, допустив два промаха на четырёх огневых рубежах.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2024/25. Этап 2, Ханты-Мансийск
Мужчины. Гонка преследования 12.5 км
23 ноября 2024, суббота. 12:00 МСК
Окончено
1
Даниил Серохвостов
Россия
33:32.1
2
Эдуард Латыпов
Россия
+25.8
3
Иван Колотов
Россия
+1:02.4

Серебряную медаль завоевал другой россиянин Эдуард Латыпов, отставший от победителя на 25,8 секунды при двух промахах на стрельбище, а тройку призёров замкнул Иван Колотов (+1.02,4), не допустивший осечек в стрельбе. Лучшим из белорусских биатлонистов стал Илья Авсеенко, финишировавший шестым.

Биатлон. Кубок Содружества — 2024/2025, 2-й этап, Ханты-Мансийск. Гонка преследования 12,5 км. Мужчины:

  1. Даниил Серохвостов (Россия) — 33.32,1 секунды (2).
  2. Эдуард Латыпов (Россия) — отставание +25,8 (2).
  3. Иван Колотов (Россия) +1.02,4 (0).
  4. Никита Поршнев (Россия) +1.11,9 (1).
  5. Евгений Сидоров (Россия) +1.12,6 (3).
  6. Илья Авсеенко (Беларусь) +1.19,1 (1).
Общий зачёт Кубка Содружества
Календарь Кубка Содружества
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