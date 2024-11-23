Даниил Серохвостов стал победителем гонки преследования на 2-м этапе Кубка Содружества

Российский биатлонист Даниил Серохвостов одержал победу в гонке преследования на 12,5 км в рамках второго этапа Альфа-Банк Кубка Содружества, который проходит в Ханты-Мансийске. Он преодолел дистанцию за 33.32,1 секунды, допустив два промаха на четырёх огневых рубежах.

Серебряную медаль завоевал другой россиянин Эдуард Латыпов, отставший от победителя на 25,8 секунды при двух промахах на стрельбище, а тройку призёров замкнул Иван Колотов (+1.02,4), не допустивший осечек в стрельбе. Лучшим из белорусских биатлонистов стал Илья Авсеенко, финишировавший шестым.

Биатлон. Кубок Содружества — 2024/2025, 2-й этап, Ханты-Мансийск. Гонка преследования 12,5 км. Мужчины: