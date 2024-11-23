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«Пора показывать себя». Анастасия Гришина — о втором месте в гонке преследования

«Пора показывать себя». Анастасия Гришина — о втором месте в гонке преследования
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Российская биатлонистка Анастасия Гришина, занявшая второе место в гонке преследования на втором этапе Альфа‑Банк Кубка Содружества, подвела итоги пасьюта. Победу в гонке одержала белорусская биатлонистка Динара Смольская, тройку призёров замкнула россиянка Виктория Сливко.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2024/25. Этап 2, Ханты-Мансийск
Женщины. Гонка преследования 10 км
23 ноября 2024, суббота. 09:00 МСК
Окончено
1
Динара Смольская
Беларусь
29:33.7
2
Анастасия Гришина
Россия
+10.6
3
Виктория Сливко
Россия
+30.5

«После лета начинаем разбегаться, поэтому такой результат. Я стала более уверенной, выходя на старт. Нет такого страха. С этого сезона чувствую, что могу конкурировать, что мне пора показывать себя. Я пыталась до последнего бежать за Смольской, но после последнего подъёма мне сказали, что я не приблизилась, поэтому я просто доехала, — сказала Гришина в эфире «Матч ТВ».

21-летняя Гришина — призёр юниорского чемпионата Европы (2022), чемпионка России 2024 года в смешанной эстафете в составе команды Новосибирской области.

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