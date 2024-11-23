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Антон Смольский сохранил лидерство в зачёте гонок преследования Кубка Содружества

Антон Смольский сохранил лидерство в зачёте гонок преследования Кубка Содружества
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Белорусский биатлонист Антон Смольский продолжает возглавлять зачёт гонок преследования после второго пасьюта в рамках Кубка Содружества. В сумме двух гонок он набрал 212 очков.

Серебряный призёр гонки преследования на втором этапе Кубка Содружества россиянин Эдуард Латыпов занимает вторую строчку в зачёте пасьютов. В его активе 198 очков. Тройку лидеров замыкает Карим Халили, проигрывающий Латыпову всего одно очко.

Победитель гонки преследования в Ханты-Мансийске Даниил Серохвостов находится на 22-м месте, набрав 120 очков.

Кубок Содружества, сезон-2024/2025. Зачёт гонок преследования, мужчины:

  1. Антон Смольский (Беларусь) — 212 очков.
  2. Эдуард Латыпов (Россия) - 198.
  3. Карим Халили (Россия) — 197.
  4. Кирилл Бажин (Россия) — 196.
  5. Пётр Пащенко (Россия) — 187.
  6. Никита Поршнев (Россия) — 185.
Общий зачёт Кубка Содружества
Календарь Кубка Содружества
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