Антон Смольский сохранил лидерство в зачёте гонок преследования Кубка Содружества
Белорусский биатлонист Антон Смольский продолжает возглавлять зачёт гонок преследования после второго пасьюта в рамках Кубка Содружества. В сумме двух гонок он набрал 212 очков.
Серебряный призёр гонки преследования на втором этапе Кубка Содружества россиянин Эдуард Латыпов занимает вторую строчку в зачёте пасьютов. В его активе 198 очков. Тройку лидеров замыкает Карим Халили, проигрывающий Латыпову всего одно очко.
Победитель гонки преследования в Ханты-Мансийске Даниил Серохвостов находится на 22-м месте, набрав 120 очков.
Кубок Содружества, сезон-2024/2025. Зачёт гонок преследования, мужчины:
- Антон Смольский (Беларусь) — 212 очков.
- Эдуард Латыпов (Россия) - 198.
- Карим Халили (Россия) — 197.
- Кирилл Бажин (Россия) — 196.
- Пётр Пащенко (Россия) — 187.
- Никита Поршнев (Россия) — 185.
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