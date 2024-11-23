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Эдуард Латыпов поднялся на 3-е место в общем зачёте Кубка Содружества, лидер — Смольский

Эдуард Латыпов поднялся на 3-е место в общем зачёте Кубка Содружества, лидер — Смольский
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Белорусский биатлонист Антон Смольский по итогам гонки преследования в Ханты-Мансийске является лидером общего зачёта Кубка Содружества — 2024/2025. В его активе 538 очков.

Россиянин Карим Халили занимает вторую строчку, набрав 496 очков. Победитель спринта и серебряный призёр в гонке преследования этапа в Ханты-Мансийске россиянин Эдуард Латыпов замыкает тройку лидеров общего зачёта. В его активе 470 очков.

Кубок Содружества, сезон-2024/2025. Мужчины, общий зачёт (после пяти гонок):

  1. Антон Смольский (Беларусь) - 538 очков.
  2. Карим Халили (Россия) - 496.
  3. Эдуард Латыпов (Россия) — 470.
  4. Пётр Пащенко (Россия) — 457.
  5. Роман Ерёмин (Россия) — 436.
  6. Антон Бабиков (Россия) — 434.
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