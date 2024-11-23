Эдуард Латыпов поднялся на 3-е место в общем зачёте Кубка Содружества, лидер — Смольский

Белорусский биатлонист Антон Смольский по итогам гонки преследования в Ханты-Мансийске является лидером общего зачёта Кубка Содружества — 2024/2025. В его активе 538 очков.

Россиянин Карим Халили занимает вторую строчку, набрав 496 очков. Победитель спринта и серебряный призёр в гонке преследования этапа в Ханты-Мансийске россиянин Эдуард Латыпов замыкает тройку лидеров общего зачёта. В его активе 470 очков.

Кубок Содружества, сезон-2024/2025. Мужчины, общий зачёт (после пяти гонок):

Антон Смольский (Беларусь) - 538 очков. Карим Халили (Россия) - 496. Эдуард Латыпов (Россия) — 470. Пётр Пащенко (Россия) — 457. Роман Ерёмин (Россия) — 436. Антон Бабиков (Россия) — 434.