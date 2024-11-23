«Хотел спешить». Латыпов назвал решающий момент гонки преследования на Кубке Содружества

Российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал своё выступление в гонке преследования на втором этапе Кубка Содружества в Ханты-Мансийске. Спортсмен занял итоговое второе место, победу одержал Даниил Серохвостов.

«Гонка прошла достаточно хорошо, в начале хорошо работали с Даниилом. Лёжка немного не задалась, засуетился, обойма не вытаскивалась. Хотел спешить, чтобы не отставать, и поторопился с выстрелом. Этот момент, наверное, был решающий. Даниил сейчас в хорошей форме, его по дистанции тяжело догонять.

Рад за него, что он держится и что не болеет. Действительно, интересная борьба, когда все сильнейшие соперники выходят на старт, особенно Даниил. Сейчас здорово. Думаю, болельщики тоже это оценивают», — приводит слова Латыпова «Матч ТВ».