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«Хотел спешить». Латыпов назвал решающий момент гонки преследования на Кубке Содружества

«Хотел спешить». Латыпов назвал решающий момент гонки преследования на Кубке Содружества
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Российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал своё выступление в гонке преследования на втором этапе Кубка Содружества в Ханты-Мансийске. Спортсмен занял итоговое второе место, победу одержал Даниил Серохвостов.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2024/25. Этап 2, Ханты-Мансийск
Мужчины. Гонка преследования 12.5 км
23 ноября 2024, суббота. 12:00 МСК
Окончено
1
Даниил Серохвостов
Россия
33:32.1
2
Эдуард Латыпов
Россия
+25.8
3
Иван Колотов
Россия
+1:02.4

«Гонка прошла достаточно хорошо, в начале хорошо работали с Даниилом. Лёжка немного не задалась, засуетился, обойма не вытаскивалась. Хотел спешить, чтобы не отставать, и поторопился с выстрелом. Этот момент, наверное, был решающий. Даниил сейчас в хорошей форме, его по дистанции тяжело догонять.

Рад за него, что он держится и что не болеет. Действительно, интересная борьба, когда все сильнейшие соперники выходят на старт, особенно Даниил. Сейчас здорово. Думаю, болельщики тоже это оценивают», — приводит слова Латыпова «Матч ТВ».

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