«Хотел спешить». Латыпов назвал решающий момент гонки преследования на Кубке Содружества

Российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал своё выступление в гонке преследования на втором этапе Кубка Содружества в Ханты-Мансийске. Спортсмен занял итоговое второе место, победу одержал Даниил Серохвостов.
«Гонка прошла достаточно хорошо, в начале хорошо работали с Даниилом. Лёжка немного не задалась, засуетился, обойма не вытаскивалась. Хотел спешить, чтобы не отставать, и поторопился с выстрелом. Этот момент, наверное, был решающий. Даниил сейчас в хорошей форме, его по дистанции тяжело догонять.
Рад за него, что он держится и что не болеет. Действительно, интересная борьба, когда все сильнейшие соперники выходят на старт, особенно Даниил. Сейчас здорово. Думаю, болельщики тоже это оценивают», — приводит слова Латыпова «Матч ТВ».
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