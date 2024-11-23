«После второго рубежа начал добавлять». Серохвостов — о тактике на гонку преследования

Российский биатлонист Даниил Серохвостов поделился эмоциями после успешного выступления в гонке преследования в рамках второго этапа Альфа-Банк Кубка Содружества, который проходит в Ханты-Мансийске. Спортсмен стал победителем пасьюта на 12,5 км.

«Отличное ощущение. Рад, что выиграл. На первых трёх кругах моя тактика — увеличивать скорость и проходить чисто лёжку, а потом уже отталкиваться от ситуации. После второго огневого рубежа начал больше добавлять, чтобы иметь больше преимущества», — сказал Серохвостов в эфире «Матч ТВ».

Второе место занял Эдуард Латыпов, отставший от победителя на 25,8 секунды при двух промахах на стрельбище, а тройку призёров замкнул Иван Колотов (+1.02,4), не допустивший осечек в стрельбе.