«После второго рубежа начал добавлять». Серохвостов — о тактике на гонку преследования
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Российский биатлонист Даниил Серохвостов поделился эмоциями после успешного выступления в гонке преследования в рамках второго этапа Альфа-Банк Кубка Содружества, который проходит в Ханты-Мансийске. Спортсмен стал победителем пасьюта на 12,5 км.
Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2024/25. Этап 2, Ханты-Мансийск
Мужчины. Гонка преследования 12.5 км
23 ноября 2024, суббота. 12:00 МСК
Окончено
1
Даниил Серохвостов
Россия
33:32.1
2
Эдуард Латыпов
Россия
+25.8
3
Иван Колотов
Россия
+1:02.4
«Отличное ощущение. Рад, что выиграл. На первых трёх кругах моя тактика — увеличивать скорость и проходить чисто лёжку, а потом уже отталкиваться от ситуации. После второго огневого рубежа начал больше добавлять, чтобы иметь больше преимущества», — сказал Серохвостов в эфире «Матч ТВ».
Второе место занял Эдуард Латыпов, отставший от победителя на 25,8 секунды при двух промахах на стрельбище, а тройку призёров замкнул Иван Колотов (+1.02,4), не допустивший осечек в стрельбе.
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