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«Сегодня все планеты сошлись». Иван Колотов — о призовом месте в гонке преследования

«Сегодня все планеты сошлись». Иван Колотов — о призовом месте в гонке преследования
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Российский биатлонист Иван Колотов поделился впечатлениями от гонки преследования в рамках второго этапа Альфа-Банк Кубка Содружества, который проходит в Ханты-Мансийске. Спортсмен отстрелял без промаха на четырёх огневых рубежах и занял третье место в пасьюте.

«Сегодня все планеты, все карты и созвездия сошлись. Самочувствие утром было просто кошмарное, я плохо спал, думал, не начинаю ли заболевать. Но состояние оказалось обманчивое. Вышел на старт, поехал с парнями, начал выходить вперёд. Лыжи шикарно катили», — сказал Колотов в эфире «Матч ТВ».

27-летний Колотов — чемпион России в сингл-миксте в составе команды Пермского края вместе с Валерией Каюмовой (Васнецовой).

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