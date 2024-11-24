Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Белоруска Анна Сола одержала победу в масс-старте на втором этапе Кубка Содружества

Белорусская биатлонистка Анна Сола одержала победу в масс-старте на втором этапе Кубка Содружества сезона-2024/2025, который проходит в Ханты-Мансийске. Спортсменка преодолела дистанцию за 38.04,7, она допустила три промаха на четырёх огневых рубежах.

Второе место заняла россиянка Анастасия Халили с двумя промахами (отставание от победительницы 21,1 секунды). Тройку призёров замкнула Виктория Сливко (один промах, +57,2).

Биатлон. Кубок Содружества — 2024/2025, 2-й этап, Ханты-Мансийск. Масс-старт 12,5 км. Женщины: