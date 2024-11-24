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Белоруска Анна Сола одержала победу в масс-старте на втором этапе Кубка Содружества

Белоруска Анна Сола одержала победу в масс-старте на втором этапе Кубка Содружества
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Белорусская биатлонистка Анна Сола одержала победу в масс-старте на втором этапе Кубка Содружества сезона-2024/2025, который проходит в Ханты-Мансийске. Спортсменка преодолела дистанцию за 38.04,7, она допустила три промаха на четырёх огневых рубежах.

Второе место заняла россиянка Анастасия Халили с двумя промахами (отставание от победительницы 21,1 секунды). Тройку призёров замкнула Виктория Сливко (один промах, +57,2).

Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2024/25. Этап 2, Ханты-Мансийск
Женщины. Масс-старт 12.5 км
24 ноября 2024, воскресенье. 09:00 МСК
Окончено
1
Анна Сола
Беларусь
38:04.7
2
Анастасия Халили
Россия
+21.1
3
Виктория Сливко
Россия
+57.2

Биатлон. Кубок Содружества — 2024/2025, 2-й этап, Ханты-Мансийск. Масс-старт 12,5 км. Женщины:

  1. Анна Сола (Беларусь) — 38.04,7 (три промаха).
  2. Анастасия Халили (Россия) — отставание 21,1 (2).
  3. Виктория Сливко (Россия) +57,2 (1).
  4. Наталия Шевченко (Россия) +1.10,6 (2).
  5. Полина Шевнина (Россия) +1.33,8 (3).
  6. Анастасия Егорова (Россия) +1.40,2 (3).
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