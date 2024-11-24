Тамара Дербушева продолжает возглавлять общий зачёт Кубка Содружества

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Российская биатлонистка Тамара Дербушева возглавляет общий зачёт Кубка Содружества — 2024/2025 по итогам второго этапа. В общей сложности спортсменка набрала 618 очков. Её преимущество составляет 15 баллов от идущей на втором месте россиянки Виктории Сливко (603). Тройку сильнейших замыкает ещё одна представительница России Анастасия Шевченко (570).

Лучшая из белорусских биатлонисток, Динара Смольская, идёт на четвёртом месте в общем зачёте. На её счету 559 очков (59 баллов отставания от Дербушевой).

Кубок Содружества, сезон-2024/2025. Общий зачёт, женщины:

Тамара Дербушева (Россия) — 618 очков. Виктория Сливко (Россия) — 603. Анастасия Шевченко (Россия) — 570. Динара Смольская (Беларусь) — 559. Кристина Резцова (Россия) — 559. Ирина Казакевич (Россия) — 556.