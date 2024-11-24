Виктория Сливко лидирует в зачёте масс-стартов на Кубке Содружества — 2024/2025

Российская биатлонистка Виктория Сливко лидирует в зачёте пасьютов на Кубке Содружества — 2024/2025. В общей сложности на счету спортсменки 222 очка. У занимающей второе место белоруски Динары Смольской 210 баллов. На третьем месте располагается россиянка Анастасия Халили, на счету которой 206 очков.

Кубок Содружества, сезон-2024/2025. Зачёт гонок преследования, женщины:

Виктория Сливко (Россия) — 222 балла. Динара Смольская (Беларусь) — 210. Анастасия Халили (Россия) — 206. Тамара Дербушева (Россия) — 184. Анастасия Гришина (Россия) — 183. Ирина Казакевич (Россия) — 182.

В общем зачёте лидерство продолжает удерживать российская биатлонистка Тамара Дербушева.