«Уже хотелось опустить руки». Анна Сола — о победе в масс-старте на Кубке Содружества

Белорусская биатлонистка Анна Сола эмоционально прокомментировала свою победу в масс-старте на втором этапе Кубка Содружества.
— Пока сложно в это поверить. Наконец всё получилось после всех этих неудач. Уже хотелось опустить руки. Я очень рада, что сегодня получилось даже с флагом финишировать, ещё и в гонке с четырьмя огневыми рубежами. Я рада этому. Лично для меня получилась достойная гонка.
— Как отреагировали на свой промах на первом рубеже?
— У меня на лёжке все промахи габаритные очень. Обидно, можно было сразу уйти в отрыв без какой‑то борьбы и ехать свою гонку. Конечно, штрафные круги не помогают.
— Скорость сегодня у вас феноменальная.
— Сезон покажет. В любом случае будут взлёты и падения. У каждого спортсмена есть плавающий темп передвижения. Надеюсь, получится сохранить хорошую скорость в течение всего сезона, — приводит слова Солы «Матч ТВ».
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