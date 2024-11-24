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«Уже хотелось опустить руки». Анна Сола — о победе в масс-старте на Кубке Содружества

«Уже хотелось опустить руки». Анна Сола — о победе в масс-старте на Кубке Содружества
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Белорусская биатлонистка Анна Сола эмоционально прокомментировала свою победу в масс-старте на втором этапе Кубка Содружества.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2024/25. Этап 2, Ханты-Мансийск
Женщины. Масс-старт 12.5 км
24 ноября 2024, воскресенье. 09:00 МСК
Окончено
1
Анна Сола
Беларусь
38:04.7
2
Анастасия Халили
Россия
+21.1
3
Виктория Сливко
Россия
+57.2

— Пока сложно в это поверить. Наконец всё получилось после всех этих неудач. Уже хотелось опустить руки. Я очень рада, что сегодня получилось даже с флагом финишировать, ещё и в гонке с четырьмя огневыми рубежами. Я рада этому. Лично для меня получилась достойная гонка.

— Как отреагировали на свой промах на первом рубеже?
— У меня на лёжке все промахи габаритные очень. Обидно, можно было сразу уйти в отрыв без какой‑то борьбы и ехать свою гонку. Конечно, штрафные круги не помогают.

— Скорость сегодня у вас феноменальная.
— Сезон покажет. В любом случае будут взлёты и падения. У каждого спортсмена есть плавающий темп передвижения. Надеюсь, получится сохранить хорошую скорость в течение всего сезона, — приводит слова Солы «Матч ТВ».

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