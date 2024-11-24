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Виктория Сливко — о бронзе в масс-старте: рада. Все видели, как я туго шла по дистанции

Виктория Сливко — о бронзе в масс-старте: рада. Все видели, как я туго шла по дистанции
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Российская биатлонистка Виктория Сливко прокомментировала своё выступление в масс-старте на втором этапе Кубка Содружества, который проходит в Ханты-Мансийске. Спортсменка заняла третье место, не допустив ни одного промаха.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2024/25. Этап 2, Ханты-Мансийск
Женщины. Масс-старт 12.5 км
24 ноября 2024, воскресенье. 09:00 МСК
Окончено
1
Анна Сола
Беларусь
38:04.7
2
Анастасия Халили
Россия
+21.1
3
Виктория Сливко
Россия
+57.2

«Эмоции классные. Я рада медали, рада своей хорошей стрельбе. Рада, что, несмотря на очень тяжёлое состояние сегодня, я дотерпела и добежала снова до медальки. Думаю, все видели, как я туго шла по дистанции», — приводит слова Сливко «Матч ТВ».

В общем зачёте Кубка Содружества — 2024/2025 Виктория Сливко занимает второе место. Она уступает лидеру россиянке Тамаре Дербушевой 15 очков.

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