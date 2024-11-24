Виктория Сливко — о бронзе в масс-старте: рада. Все видели, как я туго шла по дистанции

Российская биатлонистка Виктория Сливко прокомментировала своё выступление в масс-старте на втором этапе Кубка Содружества, который проходит в Ханты-Мансийске. Спортсменка заняла третье место, не допустив ни одного промаха.

«Эмоции классные. Я рада медали, рада своей хорошей стрельбе. Рада, что, несмотря на очень тяжёлое состояние сегодня, я дотерпела и добежала снова до медальки. Думаю, все видели, как я туго шла по дистанции», — приводит слова Сливко «Матч ТВ».

В общем зачёте Кубка Содружества — 2024/2025 Виктория Сливко занимает второе место. Она уступает лидеру россиянке Тамаре Дербушевой 15 очков.