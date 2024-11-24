Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Смольская: после вчерашней победы наступило опустошение. Были мысли не выйти на старт

Смольская: после вчерашней победы наступило опустошение. Были мысли не выйти на старт
Аудио-версия:
Комментарии

Белорусская биатлонистка Динара Смольская призналась, что могла не выйти на масс-старт на этапе Кубка Содружества в Ханты-Мансийске после победы в гонке преследования.

«Не справилась с лёжкой, что потом не позволило быть близко к лидерам. Но, знаете, после вчерашней победы у меня наступило какое-то опустошение. Даже с ребятами делилась, что есть какая-то к ним зависть: у них ещё нет побед и они будут завтра к ним стремиться. А у меня она уже есть, и я не знаю, какую себе цель поставить на завтра.

Наверное, этими мыслями себе и испортила ночь. Но в четыре утра не спала и даже были мысли не выйти на старт, но увидела красный лидерский биб и решила, что надо всё-таки выйти», — приводит слова Смольской Sport5.by.

В масс-старте Смольская заняла итоговое девятое место с пятью промахами.

Материалы по теме
Белоруска Анна Сола одержала победу в масс-старте на втором этапе Кубка Содружества
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android