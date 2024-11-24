Пятикратный олимпийский чемпион, 20-кратный чемпион мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё подтвердил, что завершит карьеру в конце сезона-2025/2026 и Олимпийских игр — 2026 в Милане (Италия).

«Я не буду продолжать карьеру (после 2026 года). Будет ли у меня пять, шесть или семь глобусов (Кубка мира), 85, 90 или 100 побед — в тот момент это не будет иметь значения», — приводит слова Бё L'Equipe со ссылкой на подкаст Extrarunde.

31-летний Бё – действующий обладатель Кубка мира (всего в его активе пять титулов). Сезон-2024/2025 Кубка мира стартует 30 ноября в Контиолахти (Финляндия).

На открытии сезона в Шушене (Норвегия) в спринте спортсмен занял 10-е место, а в масс-старте — 17-е.