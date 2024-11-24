Даниил Серохвостов победил в масс-старте на втором этапе Кубка Содружества

Сегодня, 24 ноября, российский биатлонист Даниил Серохвостов одержал победу в масс-старте на втором этапе Кубка Содружества сезона-2024/2025, который проходит в Ханты-Мансийске. Спортсмен преодолел дистанцию за 38.13,4, он допустил два промаха на четырёх огневых рубежах. Вторым стал Никита Поршнев с отставанием 15,3. Тройку лидеров замкнул Эдуард Латыпов (+22,1).

Биатлон. Кубок Содружества — 2024/2025, 2-й этап, Ханты-Мансийск. Масс-старт, 15 км, 4 огневых рубежа. Мужчины:

Даниил Серохвостов (Россия) — 38.13,4 (два промаха). Никита Поршнев (Россия) — отставание 15,3 (1). Эдуард Латыпов (Россия) +22,1 (3). Антон Бабиков (Россия) +34,9 (4). Карим Халили (Россия) +40,9 (2). Антон Смольский (Беларусь) +44,1 (3).