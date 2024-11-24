Даниил Серохвостов победил в масс-старте на втором этапе Кубка Содружества
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Сегодня, 24 ноября, российский биатлонист Даниил Серохвостов одержал победу в масс-старте на втором этапе Кубка Содружества сезона-2024/2025, который проходит в Ханты-Мансийске. Спортсмен преодолел дистанцию за 38.13,4, он допустил два промаха на четырёх огневых рубежах. Вторым стал Никита Поршнев с отставанием 15,3. Тройку лидеров замкнул Эдуард Латыпов (+22,1).
Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2024/25. Этап 2, Ханты-Мансийск
Мужчины. Масс-старт 15 км
24 ноября 2024, воскресенье. 12:00 МСК
Окончено
1
Даниил Серохвостов
Россия
38:13.4
2
Никита Поршнев
Россия
+15.3
3
Эдуард Латыпов
Россия
+22.1
Биатлон. Кубок Содружества — 2024/2025, 2-й этап, Ханты-Мансийск. Масс-старт, 15 км, 4 огневых рубежа. Мужчины:
- Даниил Серохвостов (Россия) — 38.13,4 (два промаха).
- Никита Поршнев (Россия) — отставание 15,3 (1).
- Эдуард Латыпов (Россия) +22,1 (3).
- Антон Бабиков (Россия) +34,9 (4).
- Карим Халили (Россия) +40,9 (2).
- Антон Смольский (Беларусь) +44,1 (3).
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