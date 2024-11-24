Антон Смольский сохраняет лидерство в общем зачёте Кубка Содружества
Белорусский биатлонист Антон Смольский возглавляет общий зачёт Кубка Содружества — 2024/2025 по итогам второго этапа. В общей сложности спортсмен набрал 634 балла. Его преимущество составляет 39 баллов от второго места, которое занимает Карим Халили (595). Тройку лидеров замкнул Эдуард Латыпов (578).
Кубок Содружества, сезон-2024/2025. Мужчины, общий зачёт (после шести гонок):
- Антон Смольский (Беларусь) — 634 очка.
- Карим Халили (Россия) — 595.
- Эдуард Латыпов (Россия) — 578.
- Пётр Пащенко (Россия) — 539.
- Антон Бабиков (Россия) — 537.
- Кирилл Бажин (Россия) — 526.
- Александр Корнеев (Россия) — 505.
- Александр Поварницын (Россия) — 493.
- Роман Ерёмин (Россия) — 488.
- Евгений Сидоров (Россия) — 486.
Материалы по теме
Комментарии