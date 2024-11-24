Антон Смольский сохраняет лидерство в общем зачёте Кубка Содружества

Белорусский биатлонист Антон Смольский возглавляет общий зачёт Кубка Содружества — 2024/2025 по итогам второго этапа. В общей сложности спортсмен набрал 634 балла. Его преимущество составляет 39 баллов от второго места, которое занимает Карим Халили (595). Тройку лидеров замкнул Эдуард Латыпов (578).

Кубок Содружества, сезон-2024/2025. Мужчины, общий зачёт (после шести гонок):

Антон Смольский (Беларусь) — 634 очка. Карим Халили (Россия) — 595. Эдуард Латыпов (Россия) — 578. Пётр Пащенко (Россия) — 539. Антон Бабиков (Россия) — 537. Кирилл Бажин (Россия) — 526. Александр Корнеев (Россия) — 505. Александр Поварницын (Россия) — 493. Роман Ерёмин (Россия) — 488. Евгений Сидоров (Россия) — 486.