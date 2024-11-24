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Антон Смольский сохраняет лидерство в общем зачёте Кубка Содружества

Антон Смольский сохраняет лидерство в общем зачёте Кубка Содружества
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Белорусский биатлонист Антон Смольский возглавляет общий зачёт Кубка Содружества — 2024/2025 по итогам второго этапа. В общей сложности спортсмен набрал 634 балла. Его преимущество составляет 39 баллов от второго места, которое занимает Карим Халили (595). Тройку лидеров замкнул Эдуард Латыпов (578).

Кубок Содружества, сезон-2024/2025. Мужчины, общий зачёт (после шести гонок):

  1. Антон Смольский (Беларусь) — 634 очка.
  2. Карим Халили (Россия) — 595.
  3. Эдуард Латыпов (Россия) — 578.
  4. Пётр Пащенко (Россия) — 539.
  5. Антон Бабиков (Россия) — 537.
  6. Кирилл Бажин (Россия) — 526.
  7. Александр Корнеев (Россия) — 505.
  8. Александр Поварницын (Россия) — 493.
  9. Роман Ерёмин (Россия) — 488.
  10. Евгений Сидоров (Россия) — 486.
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