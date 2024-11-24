«Перевосстановился и настрелял». Латыпов — о масс-старте на Кубке Содружества

Российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал своё выступление в масс-старте на втором этапе Кубка Содружества сезона-2024/2025, который проходит в Ханты-Мансийске. Спортсмен занял третье место и допустил три промаха на четырёх огневых рубежах.

«Вторую часть гонки мы шли очень медленно. Для меня это как раз была ошибка, что медленно подошли к стойке. Перевосстановился и настрелял. А когда на четвёртый рубеж шёл в своём темпе, «натянул» — и всё получилось. Нужно более грамотно действовать в этом плане», — приводит слова Латыпова «Матч ТВ».

В общем зачёте Кубка Содружества — 2024/2025 Эдуард Латыпов занимает третье место. Его результат 578 баллов.