Антон Смольский лидирует в зачёте масс-стартов на Кубке Содружества — 2024/2025
Белорусский биатлонист Антон Смольский лидирует в зачёте пасьютов на Кубке Содружества — 2024/2025. В общей сложности на счету спортсмена 216 очков. Второе место занимает его соотечественник Дмитрий Лазовский с результатом 202 очка. Тройку лидеров замыкает россиянин Антон Бабиков (197).
Кубок Содружества, сезон-2024/2025. Зачёт масс-стартов, мужчины:
- Антон Смольский (Беларусь) — 216 очков.
- Дмитрий Лазовский (Беларусь) — 202.
- Антон Бабиков (Россия) — 197.
- Карим Халили (Россия) — 191.
- Александр Корнев (Россия) — 189.
Антон Смольский также продолжает возглавлять общий зачёт Кубка Содружества — 2024/2025 по итогам второго этапа. В общей сложности спортсмен набрал 634 балла.
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