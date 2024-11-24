Антон Смольский лидирует в зачёте масс-стартов на Кубке Содружества — 2024/2025

Белорусский биатлонист Антон Смольский лидирует в зачёте пасьютов на Кубке Содружества — 2024/2025. В общей сложности на счету спортсмена 216 очков. Второе место занимает его соотечественник Дмитрий Лазовский с результатом 202 очка. Тройку лидеров замыкает россиянин Антон Бабиков (197).

Кубок Содружества, сезон-2024/2025. Зачёт масс-стартов, мужчины:

Антон Смольский (Беларусь) — 216 очков. Дмитрий Лазовский (Беларусь) — 202. Антон Бабиков (Россия) — 197. Карим Халили (Россия) — 191. Александр Корнев (Россия) — 189.

Антон Смольский также продолжает возглавлять общий зачёт Кубка Содружества — 2024/2025 по итогам второго этапа. В общей сложности спортсмен набрал 634 балла.