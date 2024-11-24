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Даниил Серохвостов: первый раз бежал спринт за Латыповым, а он сказал, что всё куплено

Даниил Серохвостов: первый раз бежал спринт за Латыповым, а он сказал, что всё куплено
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Российский биатлонист Даниил Серохвостов рассказал о соперничестве с Эдуардом Латыповым в спринтерской гонке на втором этапе Альфа-Банк Кубка Содружества.

«То, что шёл за Латыповым, — это жеребьёвка, абсолютный рандом. В первый раз у нас так получилось. Он вчера очень сильно негодовал, сказал, что это всё подстроено, куплено. Ну не знаю. Раньше он всё время за мной стартовал, и я тоже негодовал. Из спринта в спринт он практически всё время за мной шёл, близко был. Мне как раз хотелось за ним стартануть», — приводит слова биатлониста «Советский спорт».

Напомним, в спринтерской гонке в Ханты-Мансийске Серохвостов занял второе место, уступив Эдуарду Латыпову 6,0 секунды. Следующие две гонки (пасьют и масс-старт) Даниил выиграл.

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