Михаил Шашилов: в России есть два биатлониста уровня Кубка мира

Старший тренер женской сборной России Михаил Шашилов отреагировал на информацию о том, что дистанционная скорость лидеров у мужчин в спринтерской гонке Альфа-Банк Кубка Содружества сопоставима с уровнем, показанном лучшими спортсменами на последнем чемпионате мира.

«Сложно сравнивать скорость без учёта условий, скольжения. У нас они были идеальные, тогда как на чемпионате мира, если не ошибаюсь, было теплее. Не берусь сравнивать, хочется быть объективным. Только в очной борьбе можно выяснить, кто на сегодняшний день лучше. У нас есть однозначно два спортсмена уровня кубка мира. В любом случае нам есть над чем работать и куда стремиться. Больше всего понравилась погода. За столько лет впервые идеальные условия! Только развивайся», — приводит слова Шашилова «ВсеПроСпорт».

Дистанционная скорость Даниила Серохвостова в спринте на Кубке Содружества составила 7,4 м/с, на чемпионате мира 2024 года этот показатель у лучших биатлонистов турнира равнялся 7,1-7,5 м/c.