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«Бежит как Овечкин». Губерниев — о Серохвостове на 2-м этапе Кубка Содружества по биатлону

«Бежит как Овечкин». Губерниев — о Серохвостове на 2-м этапе Кубка Содружества по биатлону
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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев подвёл итоги второго этапа Кубка Содружества по биатлону, который прошёл в Ханты-Мансийске.

«Впечатление произвел Серохвостов, который, когда у него все в порядке, бежит как Овечкин, хотя у них и большая разница в возрасте. Сейчас вот у Овечкина травма, а Серохвостов все болячки залечил. Молодёжь вообще великолепная у Истомина с Норицыным подрастает, это тоже очень здорово. На самом деле очень интересная борьба у нас в каждой гонке, всё непредсказуемо. У меня по-прежнему в душе горит огонь, когда я смотрю и комментирую биатлон. Всё пока очень неплохо», – приводит слова Губерниева «ВсеПроСпорт.ру».

Напомним, российский биатлонист Даниил Серохвостов на этапе в Ханты-Мансийске завоевал две золотые (гонка преследования, масс-старт) и одну серебряную медаль (спринт). Российский хоккеист Александр Овечкин восстанавливается от травмы и выбыл из игры минимум на неделю. На его счету 25 очков в 18 матчах текущего сезона. До рекорда Уэйна Гретцки по количеству голов в НХЛ Овечкину осталось забросить 26 шайб.

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