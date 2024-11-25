Ханна Эберг — о старте сезона: мы ещё не решили, какая гонка будет моей первой

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону шведка Ханна Эберг рассказала, что не уверена в том, что пробежит первые гонки на первом этапе Кубка мира сезона-2024/2025 в Контиолахти (Финляндия). Она пропустила начало сезона в Швеции из-за болезни.

Первые гонки в Контиолахти пройдут 30 ноября и 1 декабря. Это будут смешанные и классические эстафеты. 4 декабря состоится женская индивидуальная гонка.

«Сегодня я провела свою первую высокоинтенсивную тренировку после болезни, и я просто хочу больше бегать. В ближайшие несколько дней важно набраться терпения, чтобы достичь своего максимального уровня. Мы ещё не решили, какая гонка будет моей первой. Мне будет очень трудно не пробежать индивидуальную гонку в следующую среду», — приводит слова Эберг Fondo Italia.