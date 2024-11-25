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Вяльбе: биатлонисты из Беларуси круче, чем наши

Вяльбе: биатлонисты из Беларуси круче, чем наши
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сравнила лыжников и биатлонистов из России и Беларуси.

«Мы соревнуемся только с белорусскими спортсменами. Все наши соревнования открыты для них. К сожалению, в лыжных гонках у них нет сильных спортсменов. Только одна единственная девочка, Анна Королёва, периодически заезжает у нас в шестёрку. Мальчишек у них вообще нет.

Зато в биатлоне у них сильный состав. Их биатлонисты круче, чем наши в основном. Чем вызвано? Не знаю. Дарья Домрачева подтянула. Когда есть лидер в какой-то команде, сразу появляются люди, показывающие хороший результат. Когда все спортсмены в циклических видах спорта одинаковые, то они как вата. Они могут быть все неплохими, но не за кем бежать, чтобы приблизиться к результатам лидеров», — сказала Вяльбе в эфире RuTube-канала «Эмпатия Манучи».

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