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«Французы представляют наибольшую угрозу». Мякяряйнен — о шансах Виттоцци на Кубке мира

«Французы представляют наибольшую угрозу». Мякяряйнен — о шансах Виттоцци на Кубке мира
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Финская биатлонистка, обладательница трёх Кубков мира Кайса Мякяряйнен высказалась об ожиданиях от выступления бронзового призёра Олимпийских игр – 2018, двукратной чемпионки мира, итальянской биатлонистки Лизы Виттоцци на Кубке мира в этом сезоне.

«Конечно, Виттоцци будет одним из имён, за которым все, включая меня, будут следить. Если она сохранит уровень прошлого сезона, её будет очень трудно победить. Как и в прошлом сезоне, французы очень сильны, они представляют для неё наибольшую угрозу. Начало сезона может принести совсем другие результаты», — приводит слова Мякяряйнен официальный сайт Международного союза биатлонистов.

Напомним, Лиза Виттоцци пропустит стартовый этап нового сезона Кубка мира – 2024/2025, который пройдёт с 30 ноября по 8 декабря в Контиолахти (Финляндия).

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