Херрман-Вик — о Кубке мира: Виттоцци будет сильна, но ожидаю, что победит француженка

Немецкая лыжница и биатлонистка, бронзовый призёр Олимпийских игр — 2014 в лыжной эстафете Денизе Херрман-Вик ожидает, что на Кубке мира – 2024/2025 в общем зачёте победит французская спортсменка.

«Я думаю, что Лиза Виттоцци будет очень сильна, но ожидаю, что в общем зачёте победит француженка», — приводит слова Херрман-Вик официальный сайт Международного союза биатлонистов.

Напомним, Лиза Виттоцци является обладательницей Кубка мира по итогам сезона-2023/2024. Ранее стало известно, что она пропустит стартовый этап нового сезона Кубка мира – 2024/2025, который пройдёт с 30 ноября по 8 декабря в Контиолахти (Финляндия).