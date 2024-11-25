Кайса Мякяряйнен назвала главных соперников Йоханнеса Бё на Кубке мира

Финская биатлонистка, обладательница трёх Кубков мира Кайса Мякяряйнен высказалась о конкуренции для пятикратного олимпийского чемпиона 20-кратного чемпиона мира норвежского биатлониста Йоханнеса Бё на Кубке мира — 2024/2025.

«Другие норвежцы — главные соперники Йоханнеса. Очень трудно получить место в командах Кубка мира или Кубка IBU, поэтому надо быть в хорошей форме, чтобы получить место. Его место в безопасности, так что он может тренироваться и не быть в такой хорошей форме сейчас, как это было со мной. Я всегда тренировалась вплоть до начала сезона Кубка мира и никогда не была в суперформе в середине ноября», — приводит слова Мякяряйнен официальный сайт Международного союза биатлонистов.

Ранее Кайса Мякяряйнен высказалась об ожиданиях от выступления итальянской биатлонистки Лизы Виттоцци на Кубке мира в этом сезоне.