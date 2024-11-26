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Кубок мира — 2024/2025 по биатлону: расписание этапов, календарь соревнований

Кубок мира — 2024/2025 по биатлону: расписание этапов, календарь соревнований
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В субботу, 30 ноября, стартует Кубок мира по биатлону сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.

Календарь Кубка мира - 2024/2025

Биатлон. Кубок мира — 2024/2025. Расписание:

Первый этап. Контиолахти, Финляндия:

30 ноября – смешанная эстафета (мужчины, женщины);
1 декабря — эстафета (женщины, мужчины);
3 декабря — индивидуальная гонка (мужчины);
4 декабря — индивидуальная гонка (женщины);
6 декабря — спринт (мужчины);
7 декабря — спринт (женщины);
8 декабря — масс-старт (женщины, мужчины).

Второй этап. Хохфильцен, Австрия:

13 декабря — спринты (женщины, мужчины);
14 декабря — гонки преследования (мужчины, женщины);
15 декабря — эстафеты (мужчины, женщины).

Третий этап. Ле Гран-Борнан, Франция:

19 декабря — спринт (мужчины);
20 декабря — спринт (женщины);
21 декабря — гонки преследования (женщины, мужчины);
22 декабря — масс-старты (женщины, мужчины).

2025 год

Четвёртый этап. Оберхоф, Германия:

9 января — спринт (женщины);
10 января — спринт (мужчины);
11 января — гонки преследования (мужчины, женщины).

Пятый этап. Рупольдинг, Германия:

15 января — индивидуальная гонка (мужчины);
16 января — индивидуальная гонка (женщины);
17 января — эстафета (мужчины);
18 января — эстафета (женщины);
19 января — масс-старты (женщины, мужчины).

Шестой этап. Антхольц-Антерсельва, Италия:

23 января — спринт (женщины);
24 января — спринт (мужчины);
25 января — гонка преследования (женщины), эстафета (мужчины);
26 января — гонка преследования (мужчины), эстафета (женщины).

Седьмой этап. Нове-Место-на-Мораве, Чехия:

6 марта – спринт (мужчины);
7 марта – спринт (женщины);
8 марта – гонки преследования (мужчины, женщины);
9 марта – эстафеты (мужчины, женщины).

Восьмой этап. Поклюка, Словения:

13 марта — индивидуальная гонка (женщины);
14 марта — индивидуальная гонка (мужчины);
16 марта — масс-старты (мужчины, женщины).

Девятый этап. Осло-Хольменколлен, Норвегия:

21 марта — спринты (женщины, мужчины);
22 марта — гонки преследования (мужчины, женщины);
23 марта — масс-старты (женщины, мужчины).

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