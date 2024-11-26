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IBU: вопросы по допуску российских биатлонистов не будут обсуждаться до окончания СВО

IBU: вопросы по допуску российских биатлонистов не будут обсуждаться до окончания СВО
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Пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU) сообщила, на каких условиях российские спортсмены смогут снова выступать на международных турнирах.

«Статус этого вопроса не менялся с тех пор, как конгресс IBU в 2022 году проголосовал за отстранение Союза биатлонистов России и Белорусской федерации биатлона до тех пор, пока не будут выполнены определённые условия. Конгресс IBU также решил не допускать российских и белорусских спортсменов и должностных лиц на свои международные соревнования до дальнейшего уведомления, чтобы гарантировать безопасность и целостность этих мероприятий.

Конгресс IBU, прошедший в Белграде в сентябре 2024 года, не рассматривал вопрос возвращения российских и белорусских биатлонистов. Таким образом, никаких решений по этому вопросу не ожидается в течение следующих недель, месяцев или даже больше, пока не закончится СВО, а федерации не выполнят упомянутые условия. В данный момент правила соревнований IBU не предусматривают участие спортсменов в нейтральном статусе», — приводит слова представителя пресс-службы IBU Metaratings.ru.

Напомним, российские и белорусские биатлонисты отстранены от турниров под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU) с 2022 года.

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