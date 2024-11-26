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Евгений Устюгов лишится золотой и бронзовой медалей Олимпиады-2010 в Ванкувере

Евгений Устюгов лишится золотой и бронзовой медалей Олимпиады-2010 в Ванкувере
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Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию россиянина Евгения Устюгова по делу о биологическом паспорте. Таким образом, бывший биатлонист лишится золотой и бронзовой медали зимних Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере (Канада).

«Апелляционный отдел CAS поддержал выводы Антидопингового отдела (ADD) CAS, который постановил, что господин Устюгов совершил нарушение антидопинговых правил (ADRV) на основании аномалий, выявленных в его биологическом паспорте спортсмена (ABP). В связи с этим решением г-н Устюгов дисквалифицирован на четыре года. Кроме того, все результаты соревнований, достигнутые г-ном Устюговым в период с 24 января 2010 года до его ухода из спорта в конце сезона-2013/2014, аннулированы, включая все связанные с ними медали, очки и призы. Это касается результатов, достигнутых на зимних Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере, где он завоевал золотую медаль в масс-старте и бронзовую медаль в мужской эстафете. Господин Устюгов может обжаловать это решение в Федеральном суде Швейцарии (SFT). Однако такие апелляции допустимы только по узким процессуальным основаниям», — сообщается в заявлении независимого органа Международного союза биатлонистов (Biathlon Integrity Unit).

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции Светланы Слепцовой и Евгения Устюгова о нарушении антидопинговых правил, вследствие чего мужская сборная России лишилась золотой медали Олимпийских игр — 2014 в эстафете.

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