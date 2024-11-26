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Евгений Устюгов подал апелляцию на решение CAS о лишении золота и бронзы Олимпиады-2010

Евгений Устюгов подал апелляцию на решение CAS о лишении золота и бронзы Олимпиады-2010
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Бывший биатлонист россиянин Евгений Устюгов подал апелляцию в Федеральный суд Швейцарии на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о лишении золотой и бронзовой медали зимних Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере (Канада) на основании аномалий, выявленных в его биологическом паспорте спортсмена (ABP).

«Устюгов подал апелляцию в Федеральный суд Швейцарии на другое недавнее и отдельное решение CAS. Своим вердиктом CAS отклонил совместную апелляцию, поданную Устюговым и другой бывшей спортсменкой, Светланой Слепцовой, которые оспаривали вердикты первой инстанции, вынесенные антидопинговой комиссией IBU в феврале 2020 года и основанные на результатах из базы данных LIMS», — сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на заявление независимого органа Международного союза биатлонистов (Biathlon Integrity Unit).

Ранее CAS отклонил апелляцию Устюгова по делу о биологическом паспорте. Таким образом, бывший биатлонист лишится золотой и бронзовой медали зимних Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере (Канада). В сентябре CAS отклонил апелляцию Светланы Слепцовой и Евгения Устюгова о нарушении антидопинговых правил, вследствие чего мужская сборная России лишилась золотой медали Олимпийских игр — 2014 в эстафете.

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