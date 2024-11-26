Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Медали Олимпиады-2014 в биатлонной эстафете будут перераспределены после вердикта SFT

Медали Олимпиады-2014 в биатлонной эстафете будут перераспределены после вердикта SFT
Аудио-версия:
Комментарии

Медали Олимпийских игр — 2014 в мужской биатлонной эстафете будут перераспределены после окончательного вердикта Федерального суда Швейцарии (SFT). Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию россиянина Евгения Устюгова по делу о биологическом паспорте. Таким образом, сборная России по биатлону, победившая в мужской эстафете на Играх-2014 в Сочи, может лишиться золотой медали.

«Перераспределение медалей этого соревнования может быть осуществлено только после окончательного вердикта SFT и последующего официального решения исполкома», — сообщается в заявлении пресс‑службы IBU.

Все результаты показанные Устюговым на соревнованиях в период с 24 января 2010 года до его ухода из спорта в конце сезона-2013/2014, аннулированы, включая все связанные с ними медали, очки и призы. Это касается результатов, достигнутых на зимних Олимпийских играх 2014 года в Ванкувере, где он завоевал золотую медаль в мужской эстафете вместе с Алексеем Волковым, Дмитрием Малышко и Антоном Шипулиным. Второй стала Германия, третьей – Австрия, четвёртой – Норвегия.

Материалы по теме
Евгений Устюгов подал апелляцию на решение CAS о лишении золота и бронзы Олимпиады-2010
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android