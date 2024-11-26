Медали Олимпиады-2014 в биатлонной эстафете будут перераспределены после вердикта SFT

Медали Олимпийских игр — 2014 в мужской биатлонной эстафете будут перераспределены после окончательного вердикта Федерального суда Швейцарии (SFT). Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию россиянина Евгения Устюгова по делу о биологическом паспорте. Таким образом, сборная России по биатлону, победившая в мужской эстафете на Играх-2014 в Сочи, может лишиться золотой медали.

«Перераспределение медалей этого соревнования может быть осуществлено только после окончательного вердикта SFT и последующего официального решения исполкома», — сообщается в заявлении пресс‑службы IBU.

Все результаты показанные Устюговым на соревнованиях в период с 24 января 2010 года до его ухода из спорта в конце сезона-2013/2014, аннулированы, включая все связанные с ними медали, очки и призы. Это касается результатов, достигнутых на зимних Олимпийских играх 2014 года в Ванкувере, где он завоевал золотую медаль в мужской эстафете вместе с Алексеем Волковым, Дмитрием Малышко и Антоном Шипулиным. Второй стала Германия, третьей – Австрия, четвёртой – Норвегия.