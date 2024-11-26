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Мартен Фуркад станет шестикратным олимпийским чемпионом после дисквалификации Устюгова

Мартен Фуркад станет шестикратным олимпийским чемпионом после дисквалификации Устюгова
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Один из самых титулованных биатлонистов в истории француз Мартен Фуркад получит своё шестое золото Олимпийских игр после дисквалификации россиянина Евгения Устюгова.

Напомним, сегодня, 26 ноября, стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию Устюгова по делу о биологическом паспорте. Таким образом, Евгений лишится золотой и бронзовой медали зимних Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере (Канада).

Таким образом, золотая медаль перейдёт Фуркаду. Серебряная медаль достанется биатлонисту из Словакии Паволу Хурайту. Бронзовую награду получит австрийский спортсмен Кристоф Зуман.

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