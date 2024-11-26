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«Фуркад продолжает побеждать. Даже на пенсии». Eurosport — о решении CAS по Устюгову

«Фуркад продолжает побеждать. Даже на пенсии». Eurosport — о решении CAS по Устюгову
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Французский журналист обозреватель Eurosport Гийом Майяр-Пачини прокомментировал новость о шестой золотой олимпийской медали биатлониста Мартена Фуркада после дисквалификации россиянина Евгения Устюгова.

«Мартен Фуркад продолжает побеждать. Даже находясь на пенсии. Спустя четыре года после завершения своей карьеры французский биатлонист, безусловно, внимательно следил за решением Спортивного арбитражного суда (CAS) по апелляции его бывшего соперника из России Евгения Устюгова. В результате анализа биологического паспорта россиянина в период с 2010 по 2014 год выяснилось, что бывший соперник Фуркада будет дисквалифицирован за использование запрещённого вещества или метода», — написал Пачини в статье Eurosport.

Напомним, сегодня, 26 ноября, стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию Устюгова по делу о биологическом паспорте. Таким образом, Евгений лишится золотой и бронзовой медали зимних Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере (Канада).

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