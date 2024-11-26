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Стали известны четвертьфинальные пары пролога первого этапа Кубка России по биатлону

Стали известны четвертьфинальные пары пролога первого этапа Кубка России по биатлону
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Состоялась жеребьёвка пролога первого этапа Альфа-Банк Кубка России — 2024/2025 по биатлону. Участники разделились на команды и были разведены на четвертьфинальные пары среди мужчин и женщин. Спортсмены будут соревноваться в лыжных гонках на 100 м.

Команды-участницы пролога Кубка России:

  • «Улыбаемся и Бажин»: Кирилл Бажин, Алексей Вагин, Анастасия Егорова, Наталия Шевченко;
  • «Люди ИК»: Ирина Казакевич, Тамара Дербушева, Дмитрий Иванов, Рустам Каюмов;
  • «Заземлители»: Никита Блинов, Алексей Зубарев, Анна Григорьева, Алина Кудисова;
  • «Виктори»: Елизавета Каплина, Юлия Шеллер, Андрей Вьюхин, Александр Бектуганов.

Мужчины. 1/4 финала:

  • Александр Бектуганов — Дмитрий Иванов;
  • Кирилл Бажин — Алексей Зубарев;
  • Рустам Каюмов — Андрей Вьюхин;
  • Алексей Вагин — Никита Блинов.

Женщины. 1/4 финала:

  • Алина Кудисова — Ирина Казакевич;
  • Наталия Шевченко — Юлия Шеллер;
  • Анна Григорьева — Анастасия Егорова;
  • Тамара Дербушева — Елизавета Каплина.

Пролог состоится в Ханты-Мансийске в среду, 27 ноября. Старт — в 15:00 мск.

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