Стали известны четвертьфинальные пары пролога первого этапа Кубка России по биатлону
Состоялась жеребьёвка пролога первого этапа Альфа-Банк Кубка России — 2024/2025 по биатлону. Участники разделились на команды и были разведены на четвертьфинальные пары среди мужчин и женщин. Спортсмены будут соревноваться в лыжных гонках на 100 м.
Команды-участницы пролога Кубка России:
- «Улыбаемся и Бажин»: Кирилл Бажин, Алексей Вагин, Анастасия Егорова, Наталия Шевченко;
- «Люди ИК»: Ирина Казакевич, Тамара Дербушева, Дмитрий Иванов, Рустам Каюмов;
- «Заземлители»: Никита Блинов, Алексей Зубарев, Анна Григорьева, Алина Кудисова;
- «Виктори»: Елизавета Каплина, Юлия Шеллер, Андрей Вьюхин, Александр Бектуганов.
Мужчины. 1/4 финала:
- Александр Бектуганов — Дмитрий Иванов;
- Кирилл Бажин — Алексей Зубарев;
- Рустам Каюмов — Андрей Вьюхин;
- Алексей Вагин — Никита Блинов.
Женщины. 1/4 финала:
- Алина Кудисова — Ирина Казакевич;
- Наталия Шевченко — Юлия Шеллер;
- Анна Григорьева — Анастасия Егорова;
- Тамара Дербушева — Елизавета Каплина.
Пролог состоится в Ханты-Мансийске в среду, 27 ноября. Старт — в 15:00 мск.
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