Стали известны четвертьфинальные пары пролога первого этапа Кубка России по биатлону

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Состоялась жеребьёвка пролога первого этапа Альфа-Банк Кубка России — 2024/2025 по биатлону. Участники разделились на команды и были разведены на четвертьфинальные пары среди мужчин и женщин. Спортсмены будут соревноваться в лыжных гонках на 100 м.

Команды-участницы пролога Кубка России:

«Улыбаемся и Бажин»: Кирилл Бажин, Алексей Вагин, Анастасия Егорова, Наталия Шевченко;

«Люди ИК»: Ирина Казакевич, Тамара Дербушева, Дмитрий Иванов, Рустам Каюмов;

«Заземлители»: Никита Блинов, Алексей Зубарев, Анна Григорьева, Алина Кудисова;

«Виктори»: Елизавета Каплина, Юлия Шеллер, Андрей Вьюхин, Александр Бектуганов.

Мужчины. 1/4 финала:

Александр Бектуганов — Дмитрий Иванов;

Кирилл Бажин — Алексей Зубарев;

Рустам Каюмов — Андрей Вьюхин;

Алексей Вагин — Никита Блинов.

Женщины. 1/4 финала:

Алина Кудисова — Ирина Казакевич;

Наталия Шевченко — Юлия Шеллер;

Анна Григорьева — Анастасия Егорова;

Тамара Дербушева — Елизавета Каплина.

Пролог состоится в Ханты-Мансийске в среду, 27 ноября. Старт — в 15:00 мск.