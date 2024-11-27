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Президент FISI подтвердил, что Лиза Виттоцци выступит на втором этапе Кубка мира в Австрии

Президент FISI подтвердил, что Лиза Виттоцци выступит на втором этапе Кубка мира в Австрии
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Президент Федерации зимних видов спорта Италии (FISI) Флавио Рода рассказал, что биатлонистка Лиза Виттоцци готовится выступить уже на втором этапе КМ по биатлону — 2024/2025 в австрийском Хохфильцене. Спортсменка пропускает первый этап из-за проблем со здоровьем.

«Не переживаю из-за Лизы Виттоцци. Знаю, что у неё были проблемы со спиной. Мы со специалистами решили, что ей лучше не участвовать в гонках, так как она не была готова к ним. Она тренируется, чтобы стать конкурентоспособной ко второму этапу. Такое решение принято, чтобы не рисковать и не форсировать форму в дальнейшем», — приводит слова Роды Fondo Italia.

Напомним, Лиза Виттоцци является обладательницей Кубка мира по итогам сезона-2023/2024. Ранее стало известно, что она пропустит стартовый этап нового сезона Кубка мира – 2024/2025, который пройдёт с 30 ноября по 8 декабря в Контиолахти (Финляндия).

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