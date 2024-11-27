«Доротея в ударе». Глава FISI оценил готовность Вирер выступить на домашней Олимпиаде-2026

Президент Федерации зимних видов спорта Италии (FISI) Флавио Рода оценил решение итальянской биатлонистки четырёхкратной чемпионки мира Доротеи Вирер продолжить выступление до домашней Олимпиады-2026 в Милане.

«Доротея в ударе. Это стало понятно уже во время первых тестов. Так что, добро пожаловать. Она решила продолжить карьеру до Олимпиады и очень важно, чтобы она была в определённой форме», — приводит слова Роды Fondo Italia.

33-летняя Вирер — двукратная обладательница Кубка мира по биатлону (в сезонах-2018/2019, 2019/2020), победительница двух малых Кубков в зачёте индивидуальных гонок (сезоны-2015/2016, 2020/2021), малого Кубка мира – 2018/2019 в зачёте гонок преследования, а также малого Кубка мира – 2019/2020 в зачёте масс-стартов.