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37-летний Яков Фак рассказал, что накануне сезона-2024/2025 переболел ангиной

37-летний Яков Фак рассказал, что накануне сезона-2024/2025 переболел ангиной
Яков Фак
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Словенский биатлонист двукратный чемпион мира Яков Фак рассказал, как проходила подготовка к новому сезону-2024/2025, который 30 ноября стартует в Контиолахти (Финляндия).

«В этом году я тренировался иначе, нежели в прошлом. В основном это было из-за того, что у меня появилось больше свободного времени. Готовился к сезону сам, но для тренировок на снегу приехал уже в Поклюку, к команде. У меня были большие проблемы из-за ангины, которая длилась пятнадцать дней. Сейчас трудно сказать о моём физическом состоянии, но раньше я был очень хорош. Кроме того, летом я участвовал в международном турнире и там было всё хорошо.

Я не волнуюсь, настроен довольно оптимистично, но, по правде говоря, это не то же самое, что если бы всё всегда было хорошо. Рад, что буду принимать участие в первом этапе Кубка мира», — приводит слова Фака Skoski.

Якову Факу 37 лет. В минувшем сезоне биатлонист занял 24-е место в общем зачёте, набрав 313 очков.

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