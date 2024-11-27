Бывшая лыжница, а ныне биатлонистка Лампич рассказала, что добилась прогресса в стрельбе

Словенская биатлонистка и бывшая лыжница Анамария Лампич рассказала о ходе подготовки к новому сезону Кубка мира. Она отметила, что ей удалось продвинуться в вопросе качества стрельбы на огневых рубежах.

«Весна, лето и осень пролетели быстро. Ещё несколько дней — и мы начнём соревнования. Довольна своими показателями на лыжне и в стрельбе. По последнему пункту я добилась прогресса и знаю, на что способна. На лыжне, может быть, сейчас я не на том уровне, на котором вам хотелось бы меня видеть, но буду становиться лучше.

В сентябре немного приболела, но уже в строю. Настроение хорошее, и передо мной стоят высокие цели. Что касается моих ожиданий, то ничего не изменилось. Хочу стать лучше. Надеюсь, что в этом сезоне у меня случится ещё один хороший сезон, в котором я многому чему научусь и достигну своей цели — стать чемпионкой мира по биатлону», — приводит слова Лампич Sloski.

Лампич является обладательницей серебряной медали чемпионата мира 2019 года и двух бронзовых наград мирового первенства 2021 года по лыжным гонкам.