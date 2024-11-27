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Анастасия Кузьмина не попала в состав сборной Словакии на стартовый этап КМ в Финляндии

Анастасия Кузьмина не попала в состав сборной Словакии на стартовый этап КМ в Финляндии
Анастасия Кузьмина
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Трёхкратная олимпийская чемпионка и чемпионка мира 40-летняя словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина не попала в основной состав сборной Словакии на первый этап КМ в Контиолахти (Финляндия). Накануне старта сезона-2024/2025 список команды опубликовала Ассоциация биатлона Словакии.

Уточняется, что спортсменка не выступит и на первом этапе Кубка IBU в шведском Идре. Сезон титулованная спортсменка начнёт со второго этапа Кубка IBU и будет готовиться к выступлениям на КМ в Хохфильцене (Австрия).

В состав женской сборной Словакии по биатлону на этап КМ в Контиолахти вошли Паулина Батовска-Фиалкова, Эма Капустова, Зузана и Мария Ременовы.

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