Антон Бабиков посоветовал юным спортсменам читать книги

Российский биатлонист чемпион мира 2017 года Антон Бабиков призвал юных спортсменов уделять время для чтения литературы.

«Я бы посоветовал читать книги. Например, Рубен Гонсалес «Смелость достичь успеха». В ней есть о рычагах мотивации для спортсменов. Также стоит уделять внимание классической литературе», — приводит слова Бабикова в своём телеграм-канале Анна Богалий.

Ранее Антон Бабиков жёстко высказался об уровне биатлона в сборной России. Опытный биатлонист поставил под сомнение решения некоторых лиц в руководстве этого вида спорта. Отметим, ранее Бабиков стал четвёртым по итогам масс-старта в рамках второго этапа Альфа-Банк Кубка Содружества — 2024/2025. Соревнования проходили в Ханты-Мансийске.