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Васильев — о Серохвостове: его хоть сейчас на Кубок мира выпускай. Он бы там всех порвал

Васильев — о Серохвостове: его хоть сейчас на Кубок мира выпускай. Он бы там всех порвал
Даниил Серохвостов
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Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил, что российский биатлонист Даниил Серохвостов способен сейчас показать результат на Кубке мира, будь у него такая возможность. Так специалист отреагировал на физическую форму спортсмена.

Даниил Серохвостов подошёл к стартам в боевой лыжегоночной форме. Его хоть сейчас на Кубок мира выпускай. Думаю, он и там всех порвал бы. А у женщин впечатляет функциональная готовность Анастасии Халили (Гореевой). Но у неё хромает стрельба. Правда, это поправимо. В Ханты-Мансийске проходил лишь первый официальный зимний старт. В эту пору бывает много сумбура. Спортсмены ещё «сырые», не набрали уверенности, которая пропадает без соревновательной практики.

— Между тем Серохвостов «привёз» в гонке преследования 26 секунд Эдуарду Латыпову, признанному гонщику. Притом, что у обоих по два промаха.
— Даниил готов сейчас очень хорошо, но, откровенно говоря, это немножко настораживает. Обычно профессионалы не начинают так лихо. Сезон-то длинный. Дай бог, чтобы колоссальная форма у Серохвостова продержалась как можно дольше, — приводит слова Васильева пресс-служба ОКР.

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