Васильев — о Серохвостове: его хоть сейчас на Кубок мира выпускай. Он бы там всех порвал

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил, что российский биатлонист Даниил Серохвостов способен сейчас показать результат на Кубке мира, будь у него такая возможность. Так специалист отреагировал на физическую форму спортсмена.
— Даниил Серохвостов подошёл к стартам в боевой лыжегоночной форме. Его хоть сейчас на Кубок мира выпускай. Думаю, он и там всех порвал бы. А у женщин впечатляет функциональная готовность Анастасии Халили (Гореевой). Но у неё хромает стрельба. Правда, это поправимо. В Ханты-Мансийске проходил лишь первый официальный зимний старт. В эту пору бывает много сумбура. Спортсмены ещё «сырые», не набрали уверенности, которая пропадает без соревновательной практики.
— Между тем Серохвостов «привёз» в гонке преследования 26 секунд Эдуарду Латыпову, признанному гонщику. Притом, что у обоих по два промаха.
— Даниил готов сейчас очень хорошо, но, откровенно говоря, это немножко настораживает. Обычно профессионалы не начинают так лихо. Сезон-то длинный. Дай бог, чтобы колоссальная форма у Серохвостова продержалась как можно дольше, — приводит слова Васильева пресс-служба ОКР.